وزيرة الخزانة الأمريكية: تغير المناخ يهدد الأمن الغذائى العالمى.. والتحديات تؤثر على الأفقر

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن تغير المناخ يصعب من الزراعة، ويهدد الأمن الغذائي في مناطق مختلفة من العالم.

وقالت "يلين"، خلال كلمتها في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا، بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الجمعة: "إن الواضح من هذه القمة أن الجميع لديه هدف واحد، وهو تحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة"، موضحة: "لدينا مسئولية في أن نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية".

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية: "التحديات متزايدة وأصبحت أكثر تعقيدًا، وهي تؤثر على الأفقر".