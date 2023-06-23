الأمن العام ينجح فى تنفيذ 84026 حكمًا قضائيًا

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط كل مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 84026 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي، 345 حكم جناية، 26835 حكم حبس جزئي، 4538 حكم حبس مستأنف، 1496 حكم غرامة، 10812 مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، وجار استمرار الحملات المكبرة.