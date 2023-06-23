ضبط 311 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم، بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية لضبط جميع مظاهر الخروج عن القانون.

وأسفرت جهود ضباط قطاع الأمن العام، فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 282 قضية مواد مخدرة بإجمالى 311 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 164,242 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 41,800 كيلوجرام، كمية من مخدرالهيدرو وزنت 66,250 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,166 كيلوجرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 101,930 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,557 كيلوجرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,685 كيلوجرام، كمية من مخدر البودر وزنت 480 جراما، 5000 قرص مخدر مطحون، كمية من مخدر الأفيون وزنت 25 جرامًا، 1071 لتر مواد تصنيع مخدر الآيس، 2353 قرصا مخدرًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إستمرار الحملات الأمنية المكبرة.