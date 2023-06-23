ضبط لص تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد فى القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية– له معلومات جنائية) وبحوزته (7) دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد "مجهولين المصدر"، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع"، وأمكن التوصل للمجنى عليه، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.