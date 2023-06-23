محافظ الجيزة: حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون تصريح من الطب البيطرى

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وكذلك تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مؤكدًا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

كما أكد على تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها، وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة مخالفات البناء والتعامل بحزم حيال الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تعديات أو مخالفات تحويل النشاط من سكني إلى تجاري، أو التعديلات المعمارية بالعقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة، وحالات مخالفة الاشتراطات الهندسية، حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار والمواطنين القاطنين به.