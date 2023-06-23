بعد إعلان وفاة ركاب الغواصة "تايتان".. ما الانفجار الداخلي وكيف يحدث؟

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن أعمال البحث عن الغواصة "تيتان" في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام اللسفينة الأاسطورية تايتانيك انتهت أمس الخميس بإعلان الشركة المشغلة تعرضها إلى "انفجار داخلي كارثي" أدى إلى مقتل ركابها الخمسة.

وأضافت الشبكة، في تقرير لها، أنه كان من المفترض أن يكون رحلة مدتها 10 ساعات إلى حطام سفينة تايتانيك انتهى بمأساة، حيث قُتل جميع الركاب الخمسة على الغواصة المفقودة في انفجار داخلي كارثي، وتم تأكيد وفاتهم أمس الخميس، في ختام عملية بحث استمرت أسبوعًا عن ناجين تمت مراقبتها عن كثب في جميع أنحاء العالم.

واكتشفت البحرية الأمريكية صوتًا يطابق انفجارًا داخليًا وهو اليوم الذي اختفت فيه، وعثرت فرق البحث منذ ذلك الحين على شظايا من غواصة تيتان، مؤكدة أن من كانوا على متنها قد لقوا حتفهم.

وقالت الشبكة: “لكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة، حيث تواصل السلطات البحث عن الحطام، بما في ذلك متى حدث الانفجار الداخلي وما الخطأ الذي حدث بالضبط في الغواصة؟”.

- ما الانفجار الداخلي الكارثي؟

يشير الانفجار الداخلي تحت الماء إلى الانهيار الداخلي المفاجئ للسفينة، والتي كان من الممكن أن تتعرض لضغط هائل في الأعماق التي كانت تغوص نحوها.

من غير الواضح مكان أو عمق تيتان عندما حدث الانفجار الداخلي، لكن حطام تيتانيك كان على ارتفاع 13000 قدم (حوالي 4000 متر) تحت مستوى سطح البحر، واستغرقت الغواصة حوالي ساعة و45 دقيقة عندما فقدت الاتصال.

وقال لريك موركار، مدير التدريب الدولي في الرابطة الوطنية لغواصين الكهوف، إنه في عمق بقايا تيتانيك، يوجد حوالي 5600 رطل لكل بوصة مربعة من الضغط، يوازي عدة مئات من الضغط الذي نواجهه على السطح.

وقالت إيلين ماريا مارتي، ضابطة بحرية سابقة وأستاذة في جامعة فلوريدا الدولية، إن الانفجار الداخلي الكارثي سريع للغاية، ويحدث في غضون جزء صغير من جزء من الألف من الثانية، وكان من الممكن أن ينهار كل شيء قبل أن يدرك الأفراد في الداخل أن هناك مشكلة.

وقال توم مادوكس، الرئيس التنفيذي لشركة "المحققون الشرعيون تحت الماء" الذي شارك في رحلة تيتانيك في عام 2005، إن قطع الحطام يمكن أن تظل طافية قليلاً ويمكن أن تحملها تيارات المحيطات بعيدًا.