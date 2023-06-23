الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 250 طربة حشيش فى الوراق

ضبط
ضبط

ضبط رجال المباحث بالجيزة شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كجم- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2 مليون و500 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

رجال المباحث معلومات جنائية قسم شرطة الوراق سيارة ملاكي مخدر الحشيش سلاح أبيض

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