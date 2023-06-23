الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

86 مخالفة تموينية في حملات رقابية بـ5 مراكز بالدقهلية

المخابز
المخابز

حررت مديرية التموين بالدقهلية، 86 محضرًا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بعددٍ من مراكز ومدن المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - في بيانٍ اليوم الجمعة - أن الحملات التي تم تنفيذها في "المنزلة - دكرنس - منية النصر - نبروه - وتمي الأمديد"، وأسفرت عن ضبط وتحرير 86 محضرًا بمخالفات تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

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