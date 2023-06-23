"الأحكام في أسبوع".. المشدد والعزل لموظفة بتهمة الرشوة وتأييد معاقبة معيد بكلية الطب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها على ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة، و قضت المحكمة بمعاقبة كل من (شيرين . ص)، (محمد .م) بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهما كما قضت المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والحرمان من كافة الحقوق والمزايا وعزل المتهمة الأولى من وظيفتها الأميرية.

ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة البوليس لمدة 5 سنوات وبمصادرة مبلغ مقدم جعل الرشوة المضبوطة وقدره مائة وخمسين الف جنيه وبإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإعفاء محمود .م من العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

المشدد 15 سنة لمتهم قتل شخصًا وشرع فى قتل شقيقه بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بمنطقة البدرشين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "صابر . م" 37 سنة، و"صبحي . ع"، و"عبد الرحمن . ص"، 19 سنة، "عبد العظيم . ص"، "محمد . ص، 22 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 14795 لسنة 2022 جنایات البدرشين.

تأييد معاقبة معيد بكلية الطب هدد زملاءه بالقتل وتوعدهم بمصير "أستاذ مقتول"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور ونبيل عطالله نواب رئيس مجلس الدولة، أيدت فيه القرار الصادر مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين جامعة سوهاج بمجازاة مدرس مساعد بقسم التشريح بكلية الطب بتأجيل ترقيته إلى وظيفة مدرس عند استحقاقها لمدة 6 أشهر عما ثبت في حقه من قيامه بالتهديد والوعيد للعاملين بالقسم والتعامل بطريقة غير لائقة وإثارة الرعب في نفوسهم مما ألحق بهم ضررًا أدبيا ومعنوياً بالغاً.

السجن المؤبد ونصف مليون غرامة لتاجر هيروين بمدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها، حضوريا بمعاقبة المتهم "محمد. أ" بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

المشدد 7 سنوات لسائق فى سرقة عامل بالإكراه بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة مواطن بالإكراه بمنطقة باب الشعرية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم ع. ع سائق، سرق المجني عليه ج. أ، عامل، بالإكراه في الطريق العام واستغل وجود المجني عليه بمفرده داخل السيارة وأشهر في وجهه مطواة وهدده، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستطاع بتلك الطريقة الاستيلاء على هاتف محمول ومبلغ مالي.

المؤبد لتاجر تخلص من زميله بعد سرقته بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، تاجر طيور بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زميله وسرقته بمنطقة البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم "سعودي. خ"، تاجر طيور، في يوم 14 يوليو من عام 2021، بدائرة مركز شرطة البدرشين، قتل عمدًا "رضا. س"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.