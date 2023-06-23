131 ندوة .. وكيل "صحة مطروح" يتابع جهود التثقيف الصحي خلال يونيو

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جهود فرق التثقيف الصحي والإعلام خلال النصف الأول من يونيو الجاري مع مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمديرية الدكتورة إسراء صلاح راضي.

وأوضح وكيل صحة مطروح ، أن مسئولي الإعلام والمثقفين الصحيين نفذوا خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، 73 ندوة داخلية و 58 ندوة خارجية من خلال فرق مستشفيات (مطروح العام ، الأطفال ، التوليد والصحة الإنجابية) ووحدات الرعاية الأساسية (وحدة ك 7، وحدة السادات ، رعاية الأمومة والطفولة ، المركز الطبي سيدي عبد الرحمن) ، والقوافل الطبية ، والحضانات ، ومكتبة مصر العامة وجمعية تحفيظ القرآن والشئون الاجتماعية وغيرها من الأماكن.

- أبرز الموضوعات التي تضمنتها الندوات



وأضاف أن الموضوعات علي التعريف بالمبادرات الرئاسية (فحص الثدي ، الاعتلال الكلوي، المقبلين علي الزواج ، حقك تنظمي ) والرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة والأنيميا وسوء التغذية و أضرار التدخين والنظافة الشخصية والمشاكل الصحية أثناء الحمل والتطعيمات والنزلات المعوية والجفاف والتغيرات المناخية بالإضافة إلي القاء الضوء علي مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة ، البروستاتا ، عنق الرحم ، القولون ).

وفى سياق متصل تم عقد اجتماع بين إدارة التثقيف الصحي ومنسق المبادرات بالمديرية الدكتور أحمد عماد وذلك لتنسيق العمل وتوحيد الجهود وتفعيل دور المثقف الصحي في توعية المواطنين بالمبادرات الرئاسية .

وخلال الاجتماع تم إبراز روح التعاون بين إدارة التثقيف الصحي بالمديرية وعدد من الأماكن الحيوية بالمحافظة منها إذاعة مطروح وذلك ضمن الخطة الموضوعة لنشر الوعي الصحي.

وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر الي الدكتورة مديرة إدارة التثقيف الصحي ولأعضاء فريق التثقيف الصحي بالمديرية وجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية علي الجهود المبذولة وحثهم على استمرار وبذل المزيد من الجهد وضرورة زيادة الوعي الصحي المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

IMG-20230623-WA0005

IMG-20230623-WA0004

IMG-20230623-WA0003