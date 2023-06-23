الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

131 ندوة .. وكيل "صحة مطروح" يتابع جهود التثقيف الصحي خلال يونيو

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جهود فرق التثقيف الصحي والإعلام خلال النصف الأول من يونيو الجاري مع مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمديرية الدكتورة إسراء صلاح راضي.

وأوضح وكيل صحة مطروح ، أن مسئولي الإعلام والمثقفين الصحيين نفذوا خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، 73 ندوة داخلية و 58 ندوة خارجية من خلال فرق مستشفيات (مطروح العام ، الأطفال ، التوليد والصحة الإنجابية) ووحدات الرعاية الأساسية (وحدة ك 7، وحدة السادات ، رعاية الأمومة والطفولة ، المركز الطبي سيدي عبد الرحمن) ، والقوافل الطبية ، والحضانات ، ومكتبة مصر العامة وجمعية تحفيظ القرآن والشئون الاجتماعية وغيرها من الأماكن. 

- أبرز الموضوعات التي تضمنتها الندوات


وأضاف أن الموضوعات علي التعريف بالمبادرات الرئاسية (فحص الثدي ، الاعتلال الكلوي، المقبلين علي الزواج ، حقك تنظمي ) والرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة والأنيميا وسوء التغذية و أضرار التدخين والنظافة الشخصية والمشاكل الصحية أثناء الحمل والتطعيمات والنزلات المعوية والجفاف والتغيرات المناخية بالإضافة إلي  القاء الضوء علي مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة ، البروستاتا ، عنق الرحم ، القولون ).

وفى سياق متصل تم عقد اجتماع بين إدارة التثقيف الصحي ومنسق المبادرات بالمديرية الدكتور أحمد عماد وذلك لتنسيق العمل وتوحيد الجهود وتفعيل دور المثقف الصحي في توعية المواطنين بالمبادرات الرئاسية .

وخلال الاجتماع تم إبراز روح التعاون بين إدارة التثقيف الصحي بالمديرية وعدد من الأماكن الحيوية بالمحافظة منها إذاعة مطروح وذلك ضمن الخطة الموضوعة لنشر الوعي الصحي. 

وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر الي الدكتورة مديرة إدارة التثقيف الصحي  ولأعضاء فريق التثقيف الصحي بالمديرية وجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية علي الجهود المبذولة وحثهم على استمرار وبذل المزيد من الجهد وضرورة زيادة الوعي الصحي المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

IMG-20230623-WA0005
IMG-20230623-WA0005
IMG-20230623-WA0004
IMG-20230623-WA0004
IMG-20230623-WA0003
IMG-20230623-WA0003
IMG-20230623-WA0002
IMG-20230623-WA0002
الأمومة والطفولة التغيرات المناخية الرعاية الأساسية الصحة الإنجابية المبادرات الرئاسية المثقفين الصحيين صحة مطروح

الأكثر قراءة

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة «الأعلى للآثار»

أخبار فاتتك| وظائف للشباب براتب 6000 جنيه والأهلي يجرد الزمالك من لقب الدوري

تشييع جنازة والد أروى جودة بعد صلاة الجمعة من المهندسين

بنك القاهرة يحتفل بتخرج الدفعة الأولى من برنامج BDC Fast Track لتدريب الكوادر الشابة من العاملين

"هربوا من اللحمة".. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة قبل عيد الأضحى

مع ارتفاع الحرارة.. طبيب يوضح طرق الوقاية من ضربات الشمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل