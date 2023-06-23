طلائع الجيش يواجه البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر اليوم

يحل البنك الأهلي ضيفا على فريق طلائع الجيش في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في مباراة دور ال16 ببطولة كأس مصر التي يتأهل الفائز بها لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي.

فريق طلائع الجيش تأهل لدور ال16 بعد فوزه على الشرقية بثلاثة أهداف نظيفة وتحسنت نتائج الفر ق منذ تولى عبد الحميد بسيوني المسئولية الفنية وحقق الفريق انتصارين متتاليين على سموحة والإسماعيلي، وبعد أن كان أبرز المرشحين للهبوط زادت أماله في البقاء ويسعى لمواصلة انتصاراته والتأهل للدور ربع النهائي.

عبد الحميد بسيوني حرص خلال فترة التوقف الأخيرة على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا خاصة أن الفريق تنتظره مواجهات قوية جدا بدء من مباراة اليوم ثم المباريات الثلاث المتبقية له في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا وأسوان وبيراميدز.

في المقابل يعيش البنك الأهلي طفرة على مستوى النتائج ولم يخسر في أخر عشر مباريات، ورغم أنه مازال ضمن الفرق المهددة بالهبوط لكنه يملك الطموح للوصول لأبعد مدى في بطولة كأس مصر.

وطالب القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق، لاعبيه بمواصلة الانتصارات والتأهل للدور ربع النهائي وأكد لهم أن الفرق يملك الامكانات التي تؤهله للصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

القبرصي بابا فاسيليو اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأحمد ياسين وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار ومحمد بسيوني وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم ومحمد فتحي ومحمود سيد ومحمد هلال وحمدي علاء وأحمد ياسر وأحمد سعيد وموسي دياوارا وإسلام جابر ومحمود قاعود وباسم مرسي وكريم بامبو .

وشهدت القائمة غياب أسامة فيصل لانضمامه للمنتخب الأولمبي.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده عمر فتحي وخالد السيد ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.