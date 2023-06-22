قناة الناس| محمد مهنا: أول الطريق إلى الله هو العلم (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن أول الطريق إلى الله هو العلم وأنت تعلم الآن، فالعلم يتحول إلى قناعة عقلية ثم قلبية، فيسهل على الإنسان التنفيذ بعد ذلك.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن الإنسان يعمل لله فقط لأنه هو الذي أحبه وهو الذي أقبل على عبده وأراده بالخير، لافتًا إلى أن الحب يستوعب الخوف، وحقيقة المعرفة المحبة.

وأوضح مهنا، أن القضية كلها والمسألة مسألة حب ومن أحبك وقربك ستبذل قصارى جهدك في الإقبال عليه.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.