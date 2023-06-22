طاهر يسجل ثالث أهداف الأهلي ويحتفل مع الجماهير بـ"سطلانة"

أحرز طاهر محمد طاهر، الهدف الثالث لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك حرس الحدود ضمن الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

سجل الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة قبل أن يسدد كرة قوية فشل حارس مرمى حرس الحدود في التصدي لها وسكنت الشباك.

وعقب الهدف انطلق طاهر راكضًا نحو مدرجات الدرجة الثالثة ليحتفل مع الجماهير التي رددت الاغنية الشهيرة "سطلانة" التي صارت أيقونة احتفالات لاعبي وجماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وكان عبد القادر قد سجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة قبل أن يسدد عبد القادر تسديدة مباغتة على يمين الحارس.

وكان الأهلي قد أجرى تغييرًا في الدقيقة 55 بنزول أليو ديانج بدلا من السولية الذي تعرض للإصابة.