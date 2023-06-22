الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زووم إفريقيا" فى رحلة خاصة لزامبيا وحكاية تحويل قصر الرئيس لمتحف

الإعلامية سالي عاطف
الإعلامية سالي عاطف

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC"، يوم غدٍ الجمعة في تمام الثامنة مساء، حلقة جديدة ضمن حلقات رحلتها إلى زامبيا، لتسليط الضوء على فعاليات الكوميسا، وأبرز الأماكن السياحية داخل البلد.

يجري برنامج "زووم إفريقيا" جولة داخل سوق الهدايا بقرية كبواتا بزامبيا، إذ تأسس السوق عام 1974 وهو ملتقى للحرف اليدوية والخشبية.

عن الاستثمار في زامبيا تجري الإعلامية سالي عاطف لقاء مع ألكسندر لورانس، رئيس غرفة التجارة والصناعة في زامبيا، للحديث عن تاريخ غرفة الصناعة، والتسهيلات التسهيلات المقدمة للاستثمار في زامبيا.

حول فعاليات الكوميسا تكشف تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام الكوميسا، في حديثها لـ"زووم إفريقيا"، تفاصيل مؤتمر الكوميسا والاستثمار بين الدول الإفريقية.

كما يجري البرنامج جولة داخل متحف لوساكا الوطني بزامبيا، حيث كشفت الدكتورة بيفين موين، مدير متحف لوساكا الوطني في زامبيا، تفاصيل خاصة عن المتحف.

عن التكامل بين مصر وزامبيا، أجرت سالي عاطف جولة بطريق القاهرة في لوساكا، والذي يعد أشهر شوارع زامبيا التجارية، وشرح اندرو، مرشد سياحي، كافة التفاصيل عن شارع القاهرة.

كما يسلّط البرنامج الضوء على متحف كاوندا هاوس والذي كان يعد منزل أول رئيس لزامبيا بعد الاستقلال، وأصبح الآن يضم العديد من المقتنيات.

حول أشهر المأكولات في زامبيا تجري سالي عاطف، لقاء مع جيلينا كراليجك، مديرة مطعم في زامبيا، لتؤكد أن الأكل الزامبي له طريقة خاصة في الطهي، بالإضافة إلى أن هناك مأكولات لا تتم إلا في زامبيا.  

كذلك تجري الإعلامية سالي عاطف، لقاء خاصا مع رودني سيكومبا، وزير السياحة في زامبيا، ليكشف عن أبرز الأماكن السياحية في بلده، وفرص التعاون السياحي بين الدول الإفريقية.

الإعلامية سالي عاطف الاستثمار القا الط فعاليات فري غرفة التجارة

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