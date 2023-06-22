بغداد تعلن عن مشاريع جديدة في قطاعي الصحة والتعليم

أعلنت محافظة بغداد، الخميس، إدراج 4 مستوصفات طبية ضمن موازنة 2023، فيما كشفت عن خطط مشتركة مع الوزارات السيادية لتنفيذ مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم.

وقال مدير قسم الهندسة في بغداد، حيدر كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة طلبت من وزارة الصحة تخصيص قطع أراض لبناء مستوصفات طبية، حيث تم إدراج أربعة مستوصفات طبية ضمن قاطعي الكرخ والرصافة، وأدرجت ضمن موازنة 2023"، مبينا، أن "المحافظة لديها خطط مشتركة بالتعاون مع الوزارات السيادية ذات العلاقة، منها وزارتا التربية والصحة".

وفي ملف التعليم أوضح، أن "قطاع التعليم كبير ومهم، وتم تحديد 222 موقعاً لبناء المدارس على جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن هدم مدارس قديمة عمرها تجاوز الـ25 سنة وإعادة بنائها".

أشار إلى أن "هنالك بعض المشاكل التي تعيق توزيع بناء المدارس في العاصمة، حيث يصعب إيجاد قطع أراض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، منها الأعظمية والكاظمية المقدسة والمنصور والكرادة ومدينة الصدر، لذلك لجأت المحافظة إلى استغلال ساحات المدارس بتلك المناطق لبناء صفوف إضافية ومختبرات، للتخفيف من كثافة الطلبة في تلك المناطق".

ولفت إلى، أن" المحافظة لديها مشاريع لبناء المدارس منذ عام 2019، حيث تم افتتاح 250 مدرسة حتى نهاية العام الماضي 2022، فضلا عن افتتاح الموقع الرئيس للبطاقة الموحدة، إضافة إلى وجود تعاون مع وزارة الصحة لبناء مستشفى متخصص للأمراض السرطانية في مدينة الطب متكون من خمسة طوابق".

وبين أن "المشاريع التي تبلغ كلفتها أقل من 5 مليارات دينار تحال بدعوة إلى شركات رصينة، أما المشاريع التي تبلغ كلفتها أكثر من 5 مليارات دينار فتحال إلى المناقصات ويتم كذلك فرض شروط للتعاقد لضمان الجودة".