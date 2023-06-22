الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فرحات: هناك خصوصية كبيرة في العلاقات بين مصر والهند

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للهند

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن هناك مكاسب متوقعة جراء العلاقات المصرية الهندية، خاصة وأن كلتا الدولتين لديهم خصوصية شديدة والتعاون سينتج عنه الكثير من الرسائل الإيجابية. 

العلاقات المصرية الهندية

وأكد محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند الأشهر الماضية دليل على أن العلاقات المصرية الهندية وصلت إلى أقصاها. 

وأضاف في حديثه، أنه تم ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهناك خصوصية كبيرة في العلاقات بين البلدين. 

مجموعة بريكس 

وتابع: "الهند عضو في مجموعة بريكس ومجموعة العشرين، ولهذا التعامل المصري مع الهند سيفتح للدولة الكثير من الآفاق التعاونية بين البلدين". 

واستطرد: "مصر والهند يتبعوا نظام عدم الانحياز والاستقلالية عن القوى الدولية جراء الأحداث العالمية القائمة الآن، ولهذا مصر والهند لهما علاقات قوية بينهما وبين روسيا وكذالك أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية".

الأهرام للدراسات الاستراتيجية محمد فايز فرحات مصر جديدة تاريخ العلاقات المصرية الهندية

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