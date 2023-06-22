الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل جاره لخلافات بينهما بالجيزة

المتهم
المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل جاره نتيجة خلافات بينهما في الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص في منطقة الطالبية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاطل قتل جاره بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة المتهم قتل الطالبية خلافات

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