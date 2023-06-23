صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023

يبحث المسلم,ن حوّل العالم عن صيغة تكبيرات عيد الأضحي المبارك 2023، مع اقتراب قدوم العيد الذي ينتظره المصريين والمسلمين كل عام، ليدخل البهجة والفرح على قلوب الجميع، خاصًة الأطفال منهم.

تكبيرات العيد في مصر

ويبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الموقع الأكثر شهرة "جوجل"، عن صيغة تكبيرات عيد الاضحى 2023، لتعيظيم شعائر الله، قوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ" الآية 185 من سورة البقرة، والتي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

وبحسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن صيغة التكبيرات الخاصة بالعيد، وهي حسباا درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".



صيغة تكبيرات عيد الأضحي 2023



الصيغة المشهورة وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون"، ويتابع المصلين: "اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

يُجدر الإشارة إلى أن صلاة عيد الأضحى، والتي تبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة «يوم وقفة عيد الأضحى»، ويبدأ التكبير في الساحات والمساجد قبل صلاة عيد الأاضحى بـ10 دقائق، ويستمر التكبير بعد كل صلاة حتى تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق، ومن ثم ينقطع التكبير