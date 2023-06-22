الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها الفصل بين السيدات والرجال.. تعرف على ضوابط أداء صلاة عيد الأضحي

عيد الأضحي
عيد الأضحي

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحي المبارك لعام 2023، وينتظره المسلمون حوّل العالم، خصيصًا لأداء صلاة العيد التي تأتي كل فترة ولها بهجتها الخاصة على المسلمين والجميع، ولصلاة العيد ضوابط يجب اتباعها.

وارتفعت مؤخرًا عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل".

ويرصد "الدستور" ضوابط أداء صلاة عيد الأضحي، بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف، في السطور التالية.

ضوابط أداء صلاة عيد الأضحي

أولًا: حضور الرجال والنساء والأطفال إلى صلاة العيد أمر مستحب للمسلمين ويزيد الشعور بفرحة العيد.

ثانيًا: يجب الفصل عند الصلاة بين الرجال والنساء وعدم الصلاة سويًا أو بجانب بعضهم البعض.

ثالثًا: تكون صيغة التكبير: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

رابعًا: إن كانت الصلاة في الساحات لازم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى وفيه فاصل بينهما وبين الرجل.

خامسًا: عند خروج المرأة للصلاة في العيد، عليها مراعاة ضوابط الخروج للصلاة، حتى لا يضيع عليها الأجر وتقع في المخالفة الشرعية.

لم تكن صيغة مثبتة.. صيغ تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2023

عيد الأضحي المبارك

وأعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية الأحد الماضي، المتمم لشهر ذى القعدة لعام 1444 هجريا والإثنين، أول ايام شهر ذى الحجة لعام 1444 هجريا ، وسرعان ما ارتفعت معدلات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك عبر محركات البحث المختلفة، وعن أُمِّ عَطِيَّةَ(رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» (متفق عليه).

إجازات عيد الأضحي المبارك

يحصل العاملون في القطاع الحكومي على إجازة عيد الأضحى 2023، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وتستمر حتى السبت 1 يوليو، ومن ضمنها إجازة 30 يونيو، ليكون عدد أيام الإجازة لموظفي القطاع الحكومي 5 أيام كاملة.

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