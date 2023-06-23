مصر للطيران تتيح الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية لمدة 96 ساعة

تتيح شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى، الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للسماح بدخول جمهورية مصر العربية لمدة 96 ساعة.

وأعلنت مصر للطيران عن إمكانية الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة، ويمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة لاستيفاء استمارة البيانات التى بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانًا بدون تحصيل أى رسوم مقابل تلك الخدمة.

يأتى ذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتى تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، نحو توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح قطاعى الطيران والسياحة وعلي الدولة المصرية.

يشار إلى أن مصر للطيران اختتمت اليوم جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة اليوم 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات اليوم تكون قد انتهت الشركة من مرحلة الذهاب والتى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.