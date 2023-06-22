مصرع شخص وإصابة اثنين إثر اصطدام سيارة بأكتوبر

شهدت منطقة 6 أكتوبر مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع تصادم ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد 3 أشخاص بجانب الطريق صدمتهم ملاكي مسرعة ما تسبب في وفاة أحدهم واصابة اثنين آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي سعاد كفافي، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وبمواجهته أقر بأنه أثناء سيره تفاجئ بوجود سيارة أمامه، وعند محاولته مفادها اصطدم بالمتوفي والمصابين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة سير التحقيقات.