عقب تصدره التريند.. مَن هو إلكاي غوندوغان قائد فريق مانشستر سيتي؟

تصدر قائد فريق مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان، صاحب الـ 32 عامًا، محركات البحث ومواقع “السوشيال ميديا”، بعدما حسم قراره بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، في صفقة انتقال حر عندما ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في نهاية هذا الشهر الجاري يونيو لعام 2023.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن قائد فريق مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان، بعد تصدره التريند في سياق السطور التالية.

مَن هو إلكاي غوندوغان قائد فريق مانشستر سيتي؟

إلكاي غوندوغان، هو من مواليد يوم 24 لشهر أكتوبر من عام 1990، إذ أنه يبلغ من العمر 32 عاما، ووالدته هي السيدة آيتن جودندوجان، وهو من أصول تركية إلا أنه عاش في ألمانيا، ووالده كان يعمل في التعدين، وتربي بها حتى أصبح من أهم لاعبي كرة قدم في العالم، وقائدًا لفريق مانشستر سيتي.

حياة اللاعب إلكاي غوندوغان، مليئة بالمحطات الهامة التي تهم الكثير من جمهوره المتابعين والمشجعين له ويجبون لعبه داخل المستطيل الأخضر، حتى أنه بسبب مهاراته الكروية أنه لعب أساسي في المنتخب الوطني الألماني.

وفاز اللاعب إلكاي غوندوغان بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا في عام 2012 مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، وببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لثلاث مرات مع فريقه الحالي مانشستر سيتي.

مَن هو إلكاي غوندوغان قائد فريق مانشستر سيتي؟

لدي إلكاي غوندوغان، الكثير من الأمور الإنسانية الهامة في حياته، من بينها دعمه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مطلع عام 2021، حيث سخر شهرته لأهداف التوعية وجمع التبرعات للاجئين حول العالم.

وفي شهر يناير، تركّزت جهوده على مساعدة اللاجئين القابعين تحت وطأة طقس الشتاء البارد في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، تحديدًا للمنح الدراسية المخصصة للاجئين من خلال مبادرة اسمها "الطموح للأعلى"، وتابع بنفسه حياة لاجئ طالب كان يعيش في أوغندا وبدأ يشرح للناس والجمهور مراحل تطوّر حياته حتى تمكن من دخوله لاحد الكليات الشهيرة.