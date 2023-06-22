فابريزيو: بارتي يفضل الانتقال ليوفنتوس عن الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية موقف الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق أرسنال الانجليزي من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أبدت أندية النصر والأهلي والخليج السعودية رغبتها في التعاقد مع توماس بارتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات فإن توماس بارتي يولي الأهمية لانتقاله لصفوف فريق يوفنتوس، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار بأوروبا بعدما أبدى النادي رغبة في ضم اللاعب.

ويلعب توماس بارتي ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضاتجارية بين الطرفين ولكن لم يتقدم يوفنتوس بعرض رسمي حتى الآن.

وشارك بارتي في 40 مباراة بقميص أرسنال خلال الموسم المنقضي، وسجل 3 أهداف، من أصل 99 مباراة مع الجانرز منذ انضمامه للفريق وسجل 5 أهداف وصنع 4.

وأكد رومانو أن إدارة نادي أرسنال مستعدة لرحيل توماس بارتي ولكنها تنتظر وصول عرض قوي بعد الاهتمام السعودي بضم اللاعب.

وبدأ توماس بارتي مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي أتلتيكو مدريد، وصعد لفريق الرديف في صيف عام 2013 وأعير لنادي ريال مايوركا لمدة موسم، ثم أعير في صيف 2014 لنادي ألميريا قبل أن يعود للروخي بلانكوس في صيف عام 2015، وصعد للفريق الأول ولعب 5 مواسم معه قبل الانتقال لأرسنال.

ولعب توماس بارتي 188 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، وسجل 16 هدفًا وصنع 12 لزملائه في الفريق.