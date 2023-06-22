الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو: بارتي يفضل الانتقال ليوفنتوس عن الدوري السعودي

توماس بارتي
توماس بارتي

كشفت تقارير صحفية موقف الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق أرسنال الانجليزي من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أبدت أندية النصر والأهلي والخليج السعودية رغبتها في التعاقد مع توماس بارتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات فإن توماس بارتي يولي الأهمية لانتقاله لصفوف فريق يوفنتوس، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار بأوروبا بعدما أبدى النادي رغبة في ضم اللاعب.

ويلعب توماس بارتي ضمن صفوف فريق أرسنال منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضاتجارية بين الطرفين ولكن لم يتقدم يوفنتوس بعرض رسمي حتى الآن.

وشارك بارتي في 40 مباراة بقميص أرسنال خلال الموسم المنقضي، وسجل 3 أهداف، من أصل 99 مباراة مع الجانرز منذ انضمامه للفريق وسجل 5 أهداف وصنع 4.

وأكد رومانو أن إدارة نادي أرسنال مستعدة لرحيل توماس بارتي ولكنها تنتظر وصول عرض قوي بعد الاهتمام السعودي بضم اللاعب.

وبدأ توماس بارتي مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي أتلتيكو مدريد، وصعد لفريق الرديف في صيف عام 2013 وأعير لنادي ريال مايوركا لمدة موسم، ثم أعير في صيف 2014 لنادي ألميريا قبل أن يعود للروخي بلانكوس في صيف عام 2015، وصعد للفريق الأول ولعب 5 مواسم معه قبل الانتقال لأرسنال.

ولعب توماس بارتي 188 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، وسجل 16 هدفًا وصنع 12 لزملائه في الفريق.

توماس بارتي بارتي ارسنال الانتقالات الصيفية يوفنتوس

الأكثر قراءة

باحثة مصرية تنجح فى تدمير الخلايا السرطانية بجزيئات النانو

بحضور "الملا".. هيئة البترول و"أباتشى" توقعان لائحة إدارة شركة "خالدة"

ما حكم "العيدية" فى الشرع؟.. هانى تمام يُجيب

الغواصة تيتان.. اكتشاف حطام قرب السفينة تايتنيك وخبراء يقيمون المعلومات

نائب محافظ البحيرة يتفقد شركة السلام لتنمية الثروة الداجنة

"الإنتاج الحربى": نسعى لتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبى التخصصى بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية