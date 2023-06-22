ريليفو: ريال مدريد واثق في قدرته على ضم مبابي خلال "الميركاتو"

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان من الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن العديد من المصادر داخل ريال مدريد تؤمن أن اللاعب الفرنسي سينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أفاد جوسيب بيدرول، مقدم برنامج إل شرنجيتو، أن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة للتفاوض بشأن انتقال مبابي لصفوف الفريق، طالع من هنا.

أشارت ريليفو إلى أن إتمام الصفقة متوقف على قرار باريس سان جيرمان.

ماذا حدث بين مبابي وباريس سان جيرمان؟

نشرت صحيفة ليكيب منذ أسبوعين تقريرًا أفادت خلاله أن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى صيف 2025، وهو ما يعني رحيله عن الفريق بحلول 30 يونيو 2024 بموجب عقده الحالي.

ثم أصدر اللاعب بيانًا عبر وكالة الأنباء الفرنسية، أكد خلاله أنه أبلغ إدارة النادي الباريسي برغبته في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الخطاب المرسل للنادي كان بمثابة تأكيد على رغبته المعلنة.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.