مستقبل مبابى.. باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض والريال واثق من ضمه

أشارت تقارير صحفية إلى تطور جديد، بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي أعلن في وقت سابق رغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي الباريسي لموسم جديد، وهو ما يعني أن الموسم المقبل سيكون الأخير في عقده مع إدارة النادي الباريسي؛ الأمر الذي دفع النادي للتفكير في بيعه خلال الانتقالات الصيفية الجارية للاستفادة ماديًا منه قبل دخوله في الموسم الجديد والتوقيع لأي فريق يريد.

وذكر برنامج إل شرنجيتو، فإن باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض مع أجل رحيل مبابي، خاصة أن اللاعب يريد الرحيل عن صفوف الفريق.

وأكد جوسيب بيدرول، مقدم البرنامج، أن هذه المرة فلورنتينو بيريز يثق أنه لن يفشل في ضم اللاعب هذه المرة.