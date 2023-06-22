الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مستقبل مبابى.. باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض والريال واثق من ضمه

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أشارت تقارير صحفية إلى تطور جديد، بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي أعلن في وقت سابق رغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي الباريسي لموسم جديد، وهو ما يعني أن الموسم المقبل سيكون الأخير في عقده مع إدارة النادي الباريسي؛ الأمر الذي دفع النادي للتفكير في بيعه خلال الانتقالات الصيفية الجارية للاستفادة ماديًا منه قبل دخوله في الموسم الجديد والتوقيع لأي فريق يريد.

وذكر برنامج إل شرنجيتو، فإن باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض مع أجل رحيل مبابي، خاصة أن اللاعب يريد الرحيل عن صفوف الفريق.

وأكد جوسيب بيدرول، مقدم البرنامج، أن هذه المرة فلورنتينو بيريز يثق أنه لن يفشل في ضم اللاعب هذه المرة.

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان فلورنتينو بيريز ريال مدريد

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