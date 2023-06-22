النقابة العامة للصحافة والإعلام تكرم رئيس هيئة قصور الثقافة

كرّمت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، المخرج هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديرًا لجهوده لصالح العمل والعاملين، والتعاون المثمر بين الهيئة والنقابة.

واستقبل عطوة، الخميس، مجدي البدوي، رئيس النقابة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث قام البدوي بإهداء درع النقابة لرئيس الهيئة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره لما تقوم به النقابة من خدمات جليلة، وأن هذا التكريم هو لجميع العاملين بالهيئة لدورهم الكبير في العمل بها.

كما تناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة للعمل على حل مشاكل بعض العاملين بالهيئة وأهمها صندوق التكافل، وجاء اللقاء بحضور حسان حسن رئيس اللجنة النقابية بالهيئة وعدد من أعضاء اللجنة.

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