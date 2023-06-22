"بدوي" لوفد البرلمان الأردني: الدعم الرئاسي حقق حراكًا غير مسبوق بملف التحول الرقمي

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية في توجهها نحو التحول الرقمي، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بمنظومه التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية أحدث حراكًا غير مسبوق في هذا الملف.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني.

وأضاف “بدوي” ان ملف الشائعات من أهم الملفات التي تعرضت لها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الجماعة الإرهابية، فكان لابد من خروج قوانين تحقق الردع العام وعلي رأسها قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وحرية تداول المعلومات، للرد علي ملف الشائعات والأكاذيب.

قوانين الجريمه الالكترونيه وحمايه البيانات الشخصيه هدفهم الرد العام ومواجهة الشائعات

وأضاف “بدوي” أن الدولة عززت بنيتها التحتية الأساسية وأنشأت الشركة الوطنية “we” لخدمات المحمول في 2014، وحققت نجاحات مبهرة.

ولفت رئيس "اتصالات النواب"، إلى أن أحد القطاعات والتي لها نجاحات كبيرة هو هيئة البريد المصري الموجوده في كل النجوع والكفور والتي توسعت في إنشاء مكاتب البريد 65% خدمات التحول الرقمي المواطن حتي خدمات المرور يستطيع المواطن استخراجها بكل سهوله .

واوضح أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استحدثت في البرلمان المصري عام 2015، واستطاعت الانتهاء من عدة قوانين متعلقه بحماية الحرية الشخصية وعلي رأسها قانون حماية البيانات الشخصية والمعاملات وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذي يعالج سلبيات و تجاوزات ويعمل علي حماية الأمن القومي وحماية بيانات المواطن وحماية الاستثمارات وايجاد مناخ مناسب له.

وتابع: “قمنا بدعوة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة مع الحكومة لتحقيق الشفافية والوضوح، وعقدنا 63 اجتماعًا، انتهت إلى صدور القانون لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكل صورها”.

حضر اللقاء النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعية النائب احمد نشات منصور وكيل لجنه الاتصالات والنائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات ، والنائب محمد عبادة امين سر لجنه الاتصالات والنائب ناصر عثمان امين سر التشريعيه والنائب عزيز سابق عضو لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري .

وضم الوفد الأردني الدكتور غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية مجلس النواب الأردني والدكتور خير أبوصعيليك و المهندس سالم العمري و السيدة روعة الغرابلي و السيدة / زينب البدول أعضاء مجلس النواب الأردني و السيد محمود الخلايلة مدير مكتب رئيس المجلس والسيد عواد الغويري امين عام مجلس النواب والسيد محمد العبداللات والسيد/ أيمن المجالي من مجلس النواب الأردني .