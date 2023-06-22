هل يجوز التفرقة بين الأبناء في العيدية إذا كان أحدهم لا يصلي؟

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العيدية هي بمثابة منحة أو عطية بمعنى "هدية"، والنبي عليه السلام أدخلها في باب التحاب بقوله: "تهادوا تحابوا".

هل يجوز أن ترتبط العيدية بجهد قام به الأبناء؟

وتساءل خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، بما أن العيدية عطية فهل يجوز أن ترتبط بجهد قام به الأبناء في حال تخاذل أحدهم؟، فرد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن الهدية هي "تمليك بلا عوض"، فكذلك التعامل مع الأبناء يجب أن لا يتم تعويدهم على العطية مقابل العمل، حتى لا يقلل المحبة بالقلوب.

وكشف الداعية الشيخ رمضان عبدالمعز، حكم التفرقة بين الأبناء في العيدية إذا كان أحدهم يصلي والآخر لا، مؤكدًا أنه لا يجوز التفرقة بين الأبناء لأنه ليس مقام مكافأة ولكنها منح خالصة بدون أي تفرقة، مستدلًا بمقولة "ترفق فإن الرفق بالجاني عتاب".