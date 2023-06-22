الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع "ديلر" لاتجاره فى الأقراص المخدرة بمنشأة القناطر

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

تجرى جهات التحقيق بشمال الجيزة تحقيقاتها مع ديلر لاتجاره في كمية من الأقراص المخدرة معدة للبيع في منشأة القناطر. 

وطلبت النيابة العامة إرسال مضبوطات الأقراص المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر من ضبط عاطل لحيازته الأقراص مخدرة وعقب رصد تحركات المتهم من خلال معلومات رجال المباحث نجحوا في القبض عليه وبحيازته كميات معدة للبيع حيث اعترف بحيازته اللمواد المخدرة بغرض الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة التي باشرت سير التحقيقات.

ديلر الاقراص المخدرة منشأة القناطر عاطل كميات كبيرة

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