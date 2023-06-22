فتح باب التسجيل للتدريب الصيفى بمتحف الأقصر للفن المصرى

أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم فتح باب التسجيل ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الآثار والإرشاد السياحي وترميم الآثار لإكساب المشاركين المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل المتحفي، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية لعام 2023م.

كيفية التسجيل بالتدريب الصيفي؟

وعلى مَن يرغب التقديم للتدريب إحضار 4 صور ضوئية، من بطاقة الرقم القومي، وصورة لكارنيه الكلية وتُسلم باليد في المتحف، وتسهيلاً للمغتربين يتم إرسال كل البيانات الآتية على رسائل صفحة المتحف الرسمية على "فيسبوك" للتسجيل:

اسم الكلية

القسم والفرقة

التخصص

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

صورة البطاقة الشخصية صورة واضحة للوجهين

ويبدأ التدريب 4 يوليو 2023 وآخر موعد للتسجيل الخميس الموافق 29 يونيو 2023، على أن يتم غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

ويضم المتحف 5 قاعات لعرض القطع الآثرية، عن تاريخ الفن بمدينة طيبة والحياة العسكرية وأبرز الملوك والفنون والعلوم بمدينة طيبة "الأقصر" منذ 4 آلاف سنة قبل الميلاد حتى العصر الإسلامي.

وتم افتتاح المتحف للزيارة لأول مرة في 12 ديسمبر عام 1975، ثم افتتحت صالة جديدة، باسم قاعة الخبيئة، والتي تعد إحدى أهم قاعات المتحف لتضم القطع الأثرية التي عثر عليها بمعبد الأقصر عام 1989م، كما افتتح المتحف قاعة مجد طيبة في عام 2004.

وتركز القطع الأثرية بالمتحف، على فترة الدولة الحديثة والمعروفة "بالعصر الذهبي"، ومن أشهر القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، مومياء الملك أحمس الأول أحد أبرز ملوك مصر القديمة ومؤسس الأسرة الثامنة عشرة، وأيضًا قلادة الذبابة الذهبية للملكة إياح حتب، وتمثال الملك حور محب أمام الإله أتوم، وتمثال على هيئة الكاتب الجالس لأمنحتب بن حابو، وتمثال الملك تحتمس الثالث من الشست الأخضر منقوش عليها اسم التتويج الخاص بالملك داخل الخرطوش، وغيرها.