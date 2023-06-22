الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "الدولية ستيل"، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ووقّع على عقد الاتفاق كل من: عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس أحمد أنور الجرواني، المدير العام لشركة "الدولية ستيل".

وينص العقد على اتفاق الشركتين على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "ايجي درو"، يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد "PC Wire" التي يتم استخدامها في تصنيع فلنكات السكة الحديد، والأعمدة الكهربائية، والهياكل المعمارية مسبقة الصب، وأنابيب الصرف الصحي الخرسانية، كما تستخدم في تصنيع خزانات المياه بهدف توفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وبحسب العقد، يتعاون الطرفان لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك، كما نظمت بنود الاتفاق الأحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع إعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمساحة نحو 15 ألف م2، بمنطقة المعصرة، بإحدى الشركات المملوكة لها.

الدكتور مصطفى مدبولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات الكيماوية المهندس محمود عصمت تقليل فاتورة الاستيراد

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