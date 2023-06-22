حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمعادى 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة المعادى.

تعود الواقعة عندما تم ضبط "شخصين، لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.