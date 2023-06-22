إعلان جديد من «الخارجية» حول نقاط إجلاء المصريين من السودان

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين:

1.معبر قسطل (إجلاء بري).

2.معبر أرقين (إجلاء بري).

وقالت الخارجية إن ذلك إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عنها بشأن الرعايا المصريين في السودان ونجاحها في إجلاء عدد كبير من المصريين في السودان منذ اندلاع الصدام العسكري.

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم التالي:

01283176894