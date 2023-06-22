قيادي بحزب "صوت الشعب": تقدمنا بمجموعة توصيات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

قال محمد الكومي الأمين العام المساعد لحزب صوت الشعب، إن جلسات الحوار الوطني اليوم الخميٍ، دارت حول الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية للشعب، في إطار أهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأسرة المصرية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب صوت الشعب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحزب قدم توصيات لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتلائم مع التطور الكبير في المجتمع، وأكد أن الحزب ناقش شكل الدعم الذي تحتاجه الأسر المستحقة، والفقيرة، وذلك تجسد بشكل كبير في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادرة تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، والتي أثرت على البعد الاجتماعي بشكل كبير جدًا.



وانطلقت مساء اليوم الخميس، رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

ويضم المحور المجتمعي 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.