"القاهرة الإخبارية": مصر ضمن الأكثر استحواذًا على احتياطى الغاز الطبيعى فى إفريقيا

قالت إيمان الحويزي، موفدة "القاهرة الإخبارية"، إن اجتماع "غاز بروم" هدفه الأساسي تحديد الأدوار الرئيسية المتعلقة بالغاز الطبيعي في خدمة المواطنين والدول والاقتصاد.

وأكدت إيمان الحويزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بدأ من الصباح وصول الوفود المشاركة في هذه المائدة، ممثلين عن دول إفريقية عديدة متميزة بإنتاج الغاز الطبيعي في القارة السمراء، وهى أيضًا الأكثر تصديرًا، ومن بين تلك الدول الجزائر، المغرب، مصر، أنجولا، غانا، جنوب إفريقيا، تنزانيا، وموزمبيق.

وأضافت في حديثها، أن شركة "غاز بروم" تهتم بتفعيل الشراكات الدولية الخاصة بهذا الأمر كثيرًا.

وتابعت: "بدأ المؤتمر بكلمة مطولة لرئيس غرفة الطاقة الإفريقية القائم على تنظيم هذا الاجتماع، وأكد أن القارة الإفريقية بها الكثير من الموارد الطبيعية وبخاصة الغاز الطبيعي، كما أن بالقارة أسواقًا طموحة ووافدة جديدة".

واستطردت: "رئيس غرفة الطاقة أكد أن الدول المنتجة للغاز الطبيعي بحاجة مُلِحّة إلى استثمارات خارجية في هذا الأمر، والدول الإفريقية تستحوذ على نصف احتياطي القارة من الغاز الطبيعي، وعلى رأس هذه الدول مصر".