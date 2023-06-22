الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مصر ضمن الأكثر استحواذًا على احتياطى الغاز الطبيعى فى إفريقيا

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قالت إيمان الحويزي، موفدة "القاهرة الإخبارية"، إن اجتماع "غاز بروم" هدفه الأساسي تحديد الأدوار الرئيسية المتعلقة بالغاز الطبيعي في خدمة المواطنين والدول والاقتصاد.

وأكدت إيمان الحويزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بدأ من الصباح وصول الوفود المشاركة في هذه المائدة، ممثلين عن دول إفريقية عديدة متميزة بإنتاج الغاز الطبيعي في القارة السمراء، وهى أيضًا الأكثر تصديرًا، ومن بين تلك الدول الجزائر، المغرب، مصر، أنجولا، غانا، جنوب إفريقيا، تنزانيا، وموزمبيق.

وأضافت في حديثها، أن شركة "غاز بروم" تهتم بتفعيل الشراكات الدولية الخاصة بهذا الأمر كثيرًا.

وتابعت: "بدأ المؤتمر بكلمة مطولة لرئيس غرفة الطاقة الإفريقية القائم على تنظيم هذا الاجتماع، وأكد أن القارة الإفريقية بها الكثير من الموارد الطبيعية وبخاصة الغاز الطبيعي، كما أن بالقارة أسواقًا طموحة ووافدة جديدة".

واستطردت: "رئيس غرفة الطاقة أكد أن الدول المنتجة للغاز الطبيعي بحاجة مُلِحّة إلى استثمارات خارجية في هذا الأمر، والدول الإفريقية تستحوذ على نصف احتياطي القارة من الغاز الطبيعي، وعلى رأس هذه الدول مصر".

إيمان الحويزي القاهرة الإخبارية غاز بروم اجتماع غاز بروم منتصف النهار

الأكثر قراءة

رسميًا.. استقالة اللجنة المؤقتة لنادى الإسماعيلى

موسيمانى منتقدًا صن داونز: كان يجب إقصاء الأهلى من دورى أبطال إفريقيا

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الصحة يبحث مع "أبوت" الأمريكية تعزيز التعاون للارتقاء بالخدمات الصحية

"الرعاية الصحية": الاستثمار فى العنصر البشرى على رأس أولويات الهيئة

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية