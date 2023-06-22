"الإنتاج الحربى": نسعى لتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبى التخصصى بحلوان

في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة تم خلال الفترة من 1/7/2022 حتى تاريخه اتخاذ عدد من الإجراءات مثل تجهيز صيدلية داخلية تابعة للتموين الطبي لزيادة الطاقة الاستيعابية للأدوية والمستلزمات، ورفع كفاءة وحدة العلاج الطبيعي وتزويدها بأجهزة حديثة، إضافةً إلى تركيب جهاز أشعة مقطعية بقسم الأشعة وتركيب جهاز موجات فوق صوتية (سونار 4D)، وتركيب وحدة منظار كاملة لأمراض الصدر وكذا وحدة منظار كاملة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إنشاء رعاية مركزة أطفال (PICU)، كما تم إنشاء نظام إدارة بيانات المعمل بالباركود (سوفت وير) لقسم المعمل.

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت من خلال السطور السابقة الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي التى تعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية، وذلك من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى معتمدةً فى ذلك على جهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتعكس جهود الوزارة دومًا مساعي قياداتها وموظفيها وعمالها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت من خلال السطور السابقة الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي والتى تعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية، وذلك من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى معتمدةً فى ذلك على جهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتعكس جهود الوزارة دومًا مساعي قياداتها وموظفيها وعمالها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.