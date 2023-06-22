الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإنتاج الحربى": نسعى لتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبى التخصصى بحلوان

الإنتاج الحربى
الإنتاج الحربى

في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة تم خلال الفترة من 1/7/2022 حتى تاريخه اتخاذ عدد من الإجراءات مثل تجهيز صيدلية داخلية تابعة للتموين الطبي لزيادة الطاقة الاستيعابية للأدوية والمستلزمات، ورفع كفاءة وحدة العلاج الطبيعي وتزويدها بأجهزة حديثة، إضافةً إلى تركيب جهاز أشعة مقطعية بقسم الأشعة وتركيب جهاز موجات فوق صوتية (سونار 4D)، وتركيب وحدة منظار كاملة لأمراض الصدر وكذا وحدة منظار كاملة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إنشاء رعاية مركزة أطفال (PICU)، كما تم إنشاء نظام إدارة بيانات المعمل بالباركود (سوفت وير) لقسم المعمل.

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت من خلال السطور السابقة الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي التى تعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية، وذلك من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى معتمدةً فى ذلك على جهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتعكس جهود الوزارة دومًا مساعي قياداتها وموظفيها وعمالها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت من خلال السطور السابقة الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي والتى تعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية، وذلك من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى معتمدةً فى ذلك على جهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتعكس جهود الوزارة دومًا مساعي قياداتها وموظفيها وعمالها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

أشعة مقطعية أجهزة طبية الجمهورية الجديدة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بناء الجمهورية الجديدة زيادة الطاقة الاستيعابية

الأكثر قراءة

لعنة تيتانيك.. هل تتوقف عمليات البحث عن الغواصة المفقودة "تيتان"؟

الأمل المعلق: خفر السواحل الأمريكى يواصل عمليات إنقاذ الغواصة "تيتان"

العثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض فى كرداسة

ماكرون يقيم مأدبة غداء للرئيس السيسى تكريمًا له واحتفاء بزيارته لفرنسا

تقارير: حفر أول آبار حقل “غزة مارين” خلال الربع الأول من 2024

تفاصيل لقاء السيسى وماكرون.. إشادة بدور مصر فى إرساء دعائم استقرار الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية