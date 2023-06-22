20 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على مخابز المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا - بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية - حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية مخالفة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، واصلت دورها الرقابي في التفتيش على المخابز والأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بالتنسيق مع الإدارة التمونية، حيث نفذّت الوحدة المحلية بقرية طنبدي حملة تفتيشية رقابيه على المخابز البلدية بنطاق القرية، أسفرت عن ضط وتحرير 20 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز، أن المخالفات تنوعت ما بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج ومطابقته للمواصفات وتطبيق القرارات التموينية الصادرة ووصول الدعم إلى مستحقيه ومحلات بيع المواد الغذائية والأسواق والمحلات العامة والمخابز من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

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