الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف مطروح: رحلة ترفيهية لأطفال البرنامج الصيفي بالقرية البدوية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية أوقاف مطروح، رحلة ترفيهية لأطفال البرنامج الصيفي للطفل للقرية البدوية بحضور الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، مدير أوقاف مطروح، والشيخ السعيد خلف، إمام مسجد التنعيم والشيخ محمود مخلوف، إمام مسجد العوام و٢٠٠ طفل مع عدد كبير من أولياء الأمور.

بدأت الرحلة من مسجد التنعيم بصورة تذكارية، ثم التوجه للقرية البدوية لتناول وجبة الفطور ثم تحرك الأطفال متجولين في حديقة الحيوان الخاصة بالقرية ثم متحف التراث البدوي والسيوي ومتحف الحيوانات المحنطة وزيارة كهف الملح والتمتع بشلالات المياه.

وأشار الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، إلى سعة الإسلام وحرصه على إدخال السرور على أبنائه ورخص في اللعب للأطفال فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي".

وأشاد أولياء الأمور بالبرنامج الصيفي للطفل وتجديد الخطاب الديني ومساندة الأسرة في تربية أبنائها. 

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البرنامج الصيفي للطفل التراث البدوي البرنامج الصيفي الحيوانات المحنطة أوقاف مطروح تجديد الخطاب الديني

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