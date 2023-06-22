الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

136 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بالإسماعيلية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية - بالتعاون مع مباحث التموين - عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير ١٣٦ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم ٢٤ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع بأزيد من السعر، و٢٢ محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين ذبح خارج السلخانة، وعدد ٥ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، وعدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، وعدد ٥ محاضر إدارة بدون ترخيص (عدم إصدار فواتير).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٢ محضرًا إنتاج خبر ناقص الوزن، و٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١١ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٢٦ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و١٠ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، و٣ محاضر تصرف في الدقيق.

يأتي ذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك للعام الهجري، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

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