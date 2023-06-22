"الإنتاج الحربى" فى 9 سنوات.. تطوير الهيكل التنظيمى ومنظومة الجودة وتدريب العاملين

حققت وزارة الإنتاج الحربي، على مدار السنوات التسع الماضية، العديد من الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات السياسية الأخيرة، وعلى رأسها الحرب (الروسية- الأوكرانية) وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وخلال السطور التالية نرصد إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2023، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة.

تحسين الأداء من خلال تطوير الهيكل التنظيمي ومنظومة الجودة وتدريب العاملين

فيما يتعلق بالمحور الأول من الخطة الاستراتيجية للتطوير بالوزارة والمتعلق بتطوير الأداء؛ قامت وزارة الإنتاج الحربى على مدار السنوات التسع الأخيرة باستحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة ووحداتها التابعة تماشيًا مع نظم الإدارة الحديثة والهياكل المرنة لإدارة الشركات، كما قامت بتطوير قطاعيّ (الموارد البشرية - التسويق)، وتم العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج باتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت استحداث قطاع التدبير المركزي بهدف تخفيض تكلفة المواد والخامات المشتراه والمساهمة في حوكمة إجراءات عمليات التعاقد المختلفة، إضافةً إلى تطوير منظومة الجودة عبر تحديث (343) مواصفة لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وتم تطبيق نظم الحوكمة الحديثة في إدارة الموارد البشرية من خلال إنشاء المنظومات الإلكترونية المختلفة، كما تم تزويد العاملين بالمعارف والمهارات والخبرات التي تساعدهم في تطوير الأداء والابتكار في مجال عملهم وتأهيل الشباب على القيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل المناصب القيادية، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريب سنوية بجميع المستويات الوظيفية على أحدث الأساليب التكنولوجية والفنية والتحول الرقمي ومجالات الإدارة والمحاسبة.

تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية.. وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

في ضوء تنفيذ المحور الثانى لخطة الوزارة والخاص بالمشروعات الاستثمارية والبحوث في المجالين العسكري والمدني؛ تم على مدار السنوات التسع الماضية تنفيذ عدة مشروعات استثمارية هامة نذكر بعضها في السطور التالية.

فعلى سبيل المثال قامت شركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى) بالتعاقد علي تنفيذ محطة تجهيز رمال المسبوكات، كما تم إنشاء مسبك آلى حديث متكامل بطاقة (20) ألف طن سنوياً، وقامت شركة أبوقير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) بتنفيذ خط إنتاج كرات الرش وتطوير خط إنتاج الخرطوش، فيما قامت شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بإنشاء مصنع إنتاج البارود الأحادي وتحديث مصنع إنتـاج الديناميت وتحديث وحدة تشطيب النيتروسيليلوز، وقامت شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) بإنشاء خط إنتاج الكابلات المعزولة، كما قام عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذ عدد من خطوط الإنتاج للذخيرة بأنواعها، وكذلك تطوير بعض الخطوط، بينما قامت شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) بتنفيذ مشروع للذخائر الثقيلة، وقامت شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) بتنفيذ خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتطوير خط التجميع السطحى.

وقامت شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بتطوير مشروع خط الإنتاج الرئيسي، وقامت شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى) بإنشاء خط إنتاج البطاريات الحامضية والذى قام بافتتاحه عبر الفيديو كونفرانس السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى أثناء قيام سيادته بافتتاح (مصنع 300 الحربى)، وقامت شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) التى شرفت بقيام السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاحها رسميا فى فبراير 2020 بتنفيذ عدد من المشروعات، منها إنشاء وتنفيذ وتشغيل خط تجميع الرشاش المتعدد واستكمال تجهيزات خطوط إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة (عدد متنوعة)، فيما قامت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) بتأهيل وتحديث خط الجلفنة وإنشاء محطة كهرباء لتدعيم مصنع الجلفنة.

وخلال العام الماضي تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات حربية وهي إعادة تأهيل مسبك الصلب بشركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى)، وتطوير خطوط إنتاج العبوات المعدنية بشركة أبوقير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) من خلال توريد مكبس متعدد المراحل، وتم تطوير قطاع العِدد بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وتم رفع كفاءة مصنع بودرة الألومنيوم بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، وقامت شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بتطوير قطاع معدات قطع الصلب المدرع بتوريد عدد (4) ماكينات قطع بالليزر، بالإضافة إلى تطوير ورش الإنتاج الرئيسية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) عبر توريد ماكينات (قطع بالمياه، توسيع أقطار)، وقامت شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) بتوريد عدد (8) ماكينات CNC خمسة محاور لصالح خط إنتاج وتجميع الرشاش 7.62×51 مم.