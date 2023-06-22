الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنقاذ مسن وإيداعه دار رعاية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بالمديرية، فى إنقاذ مواطن يبلغ عمره 64 عاما، من قرية بشبيش مركز المحلة، وإيداعه بإحدى دور رعاية المسنين، تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وكان رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تلقى بلاغا بوجود مواطن مسن يعيش فى الشارع بقرية بشبيش مركز المحلة ولا يوجد أحد لخدمته نظرا لرفض أهليته وجوده معهم ولا توجد له وظيفة كمصدر دخل له، وتم إخطار أحمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية، بالحالة والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم.

وانتقل على الفور أعضاء الفريق بقيادة الدكتور خالد أبو المجد رئيس الفريق ورئيس اللجنة، ونجاح سراج مدير إدارة الأمن، وعابد عبد المغنى عضو اللجنة من الحكومة بالمحافظة، وتبين للفريق أن الحالة لمسن يدعى "س. ع " من قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة، وكان متزوج وأب لخمسة بنات وولد والزوجة قامت بطرد الزوج هو وبناته بعد ما قام بكتابة المنزل الذى يملكه لها وتخلى جميع الأبناء عنه، وتم إدخاله دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة التابعة لرعايته.

الزوجة قامة بطرد الزوج وبناته إنقاذ مسن وايداعه دور

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