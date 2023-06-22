لو فاتك الترند| تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وأول صور لقاتلة طفلها بالشرقية

تصدرت العديد من الأخبار، عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

التقطت عدسة "الدستور" أول صورة للمتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، بعدما استدعاها رئيس المحكمة للمثول أمامه أثناء النطق بقرار المحكمة.

https://www.dostor.org/4430804

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعدما تصدر الطقس مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، خلال السطور المقبلة.

https://www.dostor.org/4430775

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص

أيام قليلة تبدأ احتفالات العيد الكبير، وشراء الأضحية ويشغل بال الموظفين معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص عبر جوجل، وتتزايد معدلات البحث عن الإجازة عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال ذي الحجة، وأعلنت أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، هو وقفة عرفات، ويوم الأربعاء 28 يونيو 2023 هو أول يوم عيد الأضحى المبارك.

https://www.dostor.org/4430837

لطيفة في حلقة استثنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

في حلقة وصفتها الإعلامية منى الشاذلي بالاستثنائية، لما تحمله من نوستاليجا وحنين للماضي، يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي الأسبوع المقبل.

https://www.dostor.org/4430964

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لموسم 2023-2024

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الكلاسيكو التي تجمع بين ناديي برشلونة وريال المدريد في الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أجرت مراسم قرعة جدول مباريات الموسم الجديد، حيث ستنطلق منافسات الليجا يوم 13 أغسطس 2023، وينتهي في 26 مايو 2024.



https://www.dostor.org/4430966