لطيفة فى حلقة استثنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلى"

في حلقة وصفتها الإعلامية منى الشاذلي بالاستثنائية، لما تحمله من نوستالجيا وحنين للماضي، يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي الأسبوع المقبل.

تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مرة تستعيد ذكريات فيلم "سكوت حنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية "المصري"، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مره منذ ثلاثين عامًا.

وتغني لطيفة، خلال الحلقة، باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مرة على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.