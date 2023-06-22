الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعدما تصدر الطقس مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، خلال السطور المقبلة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ستشهد البلاد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الجمعة الموافق يوم 23 من الشهر الجاري، وتستمر هذه الحالة من الارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم السبت، ليبدأ الطقس في الاعتدال من يوم الأحد المقبل، لتصل درجة الحرارة على محافظة القاهرة إلى 35 درجة وعلى الصعيد 42 درجة مئوية".

وأضافت أن "الحالة الجوية للبلاد معتدلة في درجات الحرارة تحديدًا في الصباح الباكر، ولكن مع النهار سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأكدت أنه سيكون هناك نشاط في الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرًة من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدًا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على كبار السن.

درجات الحرارة  يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري         34        22

السواحل الشمالية    29        20

جنوب سيناء         37        27

شمال الصعيد        36        23

جنوب الصعيد       39        29

درجات الحرارة  يوم السبت 24 يونيو 2023

المنطقة   العظمى   الصغرى

القاهرة والوجه البحري         35        22

السواحل الشمالية    28        20

جنوب سيناء         38        28

شمال الصعيد        36        24

جنوب الصعيد       40        29

درجات الحرارة  يوم يوم الأحد 25 يونيو 2023

القاهرة والوجه البحري         35        22

السواحل الشمالية    28        20

جنوب سيناء         38        27

شمال الصعيد        36        24

جنوب الصعيد       40        29

ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع في درجات الحرارة 72 ساعة المقبلة الحالة الجوية الشبورة المائية

الأكثر قراءة

وزارة العمل: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء حتى الأحد

الرئيس السيسى: النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة لكنه محفز لها

السيسى فى "ميثاق التمويل العالمى الجديد": الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف

الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة بمنطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية

الرئيس السيسى: مصر تحركت مبكرًا فى مواجهة تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية