"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعدما تصدر الطقس مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، خلال السطور المقبلة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ستشهد البلاد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الجمعة الموافق يوم 23 من الشهر الجاري، وتستمر هذه الحالة من الارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم السبت، ليبدأ الطقس في الاعتدال من يوم الأحد المقبل، لتصل درجة الحرارة على محافظة القاهرة إلى 35 درجة وعلى الصعيد 42 درجة مئوية".

وأضافت أن "الحالة الجوية للبلاد معتدلة في درجات الحرارة تحديدًا في الصباح الباكر، ولكن مع النهار سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأكدت أنه سيكون هناك نشاط في الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرًة من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدًا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على كبار السن.

درجات الحرارة يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري 34 22

السواحل الشمالية 29 20

جنوب سيناء 37 27

شمال الصعيد 36 23

جنوب الصعيد 39 29

درجات الحرارة يوم السبت 24 يونيو 2023

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 35 22

السواحل الشمالية 28 20

جنوب سيناء 38 28

شمال الصعيد 36 24

جنوب الصعيد 40 29

درجات الحرارة يوم يوم الأحد 25 يونيو 2023

القاهرة والوجه البحري 35 22

السواحل الشمالية 28 20

جنوب سيناء 38 27

شمال الصعيد 36 24

جنوب الصعيد 40 29