الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعداد خطة متكاملة لأعمال التشطيبات بالمسرح القومي في المنصورة

اعمال الترميم
اعمال الترميم

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية منى الساعي، مدير عام متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الترميم والتدعيم للاعمال الانشائية بالمسرح القومي بالمنصورة والتي من المقرر الانتهاء منها في نوفمبر القادم، حيث يجري تنفيذ الأعمال على قدم وساق، من خلال دار الأوبرا المصرية بوزارة الثقافة التابع لها مسرح المنصورة القومي.

 وقال مختار إنه بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبمتابعة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، فإنه يجري إعداد خطة متكاملة لأعمال التشطيبات بالمسرح فور انتهاء أعمال الترميم والتدعيم للأعمال الإنشائية به. 

وأضاف مختار أن المسرح والفن الراقي هما السبيل للارتقاء بالذوق العام وتعزيز السلوكيات الراقيه للمواطنين.

 وتابعأن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ جاد الحق والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرهم.

 وأشار إلى أن الوجه الحقيقي لعروس النيل هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم، حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية، مؤكدا سعي الجميع ومن خلال التعاون مع كل الجهات والوزارات المختصة لأن تعود مدينة المنصورة إلى سابق عهدها “عروسا للنيل” ومعقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب.

ومن جهتها، أوضحت مديرا عاما متابعة المشروعات أن الأعمال التي تمت حاليا بالمسرح هي إعادة التصميم الداخلي وأخذ الدور الأرضي بكامل الارتفاع، وتم صب الجزء الأمامي من دور الثاني العلوي وهو دور الإداري ومقرر استكمال صب باقي الدور وتمت معالجة شروخ المبنى بالكامل، وجرى إزالة بعض الأسقف وإعادة صبها، وجرى إزالة درج السلم الخلفي بالكامل وجاري استكمال صبه والمتابعة مستمرة.

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Screenshot_20230622-143759
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IMG-20230622-WA0203
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المشروعات اعمال الترميم

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