الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى| مقرر لجنة الشباب: هناك حالة من غياب الوعى بين الحكومة واتحادات الطلبة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: "عندما تم اختيارنا كمقررين عن لجنة الشباب بالحوار الوطني، قمنا بعمل جولات على كل المحافظات زرنا خلالها الجامعات والمدارس والتقينا باتحادات الطلبة، ووجدنا أن هناك ما يسمى باللجنة الثقافية، وكان هناك مطلب رئيسي بعد عملية الانتخابات التي تتم على مدار شهرين لتلك الاتحادات بضرورة ربطها بمسئولي الحكومة".

وأضاف مقرر لجنة الشباب، خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي للحوار الوطني لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصري": "عندما سألنا الاتحادات الطلابية ماذا تعرفون عن وزارة الشباب؟ قالوا: (لا نعلم).. وعندما سألنا أيضًا وزارة الشباب والرياضة ماذا تعرفون عن الاتحادات الطلابية؟ قالوا: (لا نعلم عنهم شيئًا)، الأمر الذي يكشف للجميع عدم وجود ترابط بين تلك الاتحادات ومسئولي الدولة، وبالتالي نوصي بضرورة الاهتمام بالكوادر الشبابية".

ولفت النائب أحمد فتحي إلى أن هناك حالة من غياب الوعي بين ما يحدث في الحكومة وما يحدث في اتحادات الطلبة.

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