الحوار الوطنى.. كتلة الحوار: الثقافة إحدى دعائم الأمن القومى

قال جمال العسكري، ممثل كتلة الحوار إن الخطاب الثقافي المصري يشهد لحظة تاريخية، لذا يجب أن تُعاد كل الأفكار الثقافية المصرية باعتبارها مضمونا منتجا.

وطالب العسكري، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني بإعادة تقييم أرباح المنتج الثقافي؛ لتشمل التنمية الشاملة، فالفعل الثقافي هو فعل منتج يجب محاسبة مخرجاته حتى لا تكون محرك سلعة.

وأكد ممثل كتلة الحوار أن الثقافة في الفن الإيجابي هي مشروع تنموي كبير، وفي مصر هناك مشكلة في المؤسسات الثقافية والسياسات القائمة لحركة هذه المؤسسات، ويجب إعادة النظر فيها وقرارات إنشائها في ظل المتغيرات الحالية.

واختتم: "الثقافة إحدى دعائم الأمن القومي، وعلاج الفجوات فيها يحتاج لإعادة هيكلة المؤسسات الثقافية في مصر".