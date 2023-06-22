الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش تطوير مباني الإسعاف الإقليمي

وفد الهيئة
وفد الهيئة


استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الدكتور عمرو رشيد رئيس الهيئة العامة للإسعاف ، ووفد الهيئة ، وتناول اللقاء الذى حضره الدكتور هيثم المشد رئيس فرع هيئة الإسعاف بدمياط، بحث عدد من ملفات التعاون، خطة ربط غرفتى عمليات المحافظة والهيئة لتعزيز الخدمات العاجلة للإسعاف ، كما اطلعت " المحافظ " على خطة الهيئة لتطوير المبانى الإقليمية التابعة لها و تطوير المنظومة بالكامل وناقشت آلية دعم فرع الهيئة بدمياط بالكوادر البشرية و تغطية مناطق بخدمات الإسعاف .

وأكدت " عوض "  على اهتمام المحافظة بتلك المنظومة باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على أرواح المواطنين ، مؤكدة أيضًا حرصها على تقديم الدعم اللازم لها، مشيدة بما شهدته منظومة الإسعاف من تطوير خلال الفترة الماضية.

 

فى سياق آخر،  استقبلت الدكتورة منال عوض، اليوم الوفد المكلف من  علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى و عبد الحميد الشابورى رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك، حيث ضم كلا من المهندس أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد و  على الخضرجى مدير عام الإدارة العامة للتجزئة المصرفية بمنطقة شرق الدلتا و  أحمد صبح مدير إدارة التجزئة المصرفية بقطاع الدقهلية..

وقد تناول اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك و فى ضوء الشراكة مع وزارة التموين  وتزامنًا مع حلول عيدالأضحى المبارك، حيث سيتم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية واللحوم من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .

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