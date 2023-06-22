الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدون: المعارض الخيرية بشواطىء الإسكندرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

معرض فرصتي
معرض فرصتي

لم تعد المساحة الرملية لشواطىء الإسكندرية فقط لاستقبال المصطافين من أهالي عروس البحر المتوسط  و المحافظات المجاورة للاستمتاع بالأجواء الصيفية.

ففى مبادرة فريدة تم توفير مساحات للمعارض الخيرية لدعم ربات البيوت وأصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطة تدر لهم مصدر رزق دون أن تكبدهم أعباء مالية.

ليكون معرض فرصتي الذي تم افتتاحه اليوم الخطوة الداعمة لاصحاب اليد العاملة بالتعاون بين المحافظة ممثلة في (وحدة تطوير العشوائيات والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان) والإتحاد الأوروبي والزمالك الألمانية (GIZ)وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.

معرض “فرصتي” فرصة حقيقية لعدد ٢٢شخص، بتوزيع ١٥ عارض مصري، و٧ من اللاجئين، لمواجهة غلاء المعيشة واتاحة الفرصة لعرض أعمالهم من المشغولات اليدوية، المأكولات، الملابس.

يكون المعرض الداعم الرابع بعد ٣ معارض على شاطىء المندرة المجاني استكمالا لمسيرة نجاح ماتم إنجازه من قبل بتنظيم "باب رزق 2" لدعم الأيدي المنتجة من ذوي الهمم على شاطىء المندرة، و "باب رزق 1" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة لكسب الرزق ومواجهه غلاء المعيشة على شاطىء السرايا العام.

مستفيدون: المعارض الداعمة تشجيع للايدي العاملة

قالت دينا سالم، من أهالي الإسكندرية إن تلك المعارض الخيرية، وفرت مساحة للاهالي وأصحاب المشروعات الصغيره لتسويق منتجاتهم والتي كانت مشكلة تؤرقهم في وصول المنتج إلى العملاء لتحقيق الربح المرجو من المشروع.

واتفق معها سامح رضا، فى أن المعارض التسويقية تتيح المساحة مجانا للأسر البسيطة فى تقديم مشروعاتها الصغيرة بسهولة دون خطوات معقدة.

وتابعت سعاد إبراهيم،: المعارض الخيرية فرصة جيدة لاستغلال شواطىء الإسكندرية ودعم الأيدي العاملة وحل مشكلاتهم التسويقية، علاوة على دعم ذوي القدرات الخاصة بتوفير معارض مخصصة لهم تدمجهم مجتمعيا وتشجع مواهبهم.

 

عروس البحر المتوسط الإسكندرية السياحة والمصايف فرصتي المعارض الداعمة

الأكثر قراءة

هذا ما سيحدث لأجسام ركاب الغواصة المفقودة "تيتان"

أصوات قادمة من سفينة تايتنك.. سر طرقات من موقع اختفاء الغواصة المفقودة

"الدستور" ينشر أول صورة للمتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

"ادعى وفاتها فى حادث".. شاب ينهى حياة شقيقته بـ"الحزام" فى دار السلام

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالتجمع

خرج عن البروتوكول.. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بحفاوة فى قصر الإليزيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية