مستفيدون: المعارض الخيرية بشواطىء الإسكندرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

لم تعد المساحة الرملية لشواطىء الإسكندرية فقط لاستقبال المصطافين من أهالي عروس البحر المتوسط و المحافظات المجاورة للاستمتاع بالأجواء الصيفية.

ففى مبادرة فريدة تم توفير مساحات للمعارض الخيرية لدعم ربات البيوت وأصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطة تدر لهم مصدر رزق دون أن تكبدهم أعباء مالية.

ليكون معرض فرصتي الذي تم افتتاحه اليوم الخطوة الداعمة لاصحاب اليد العاملة بالتعاون بين المحافظة ممثلة في (وحدة تطوير العشوائيات والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان) والإتحاد الأوروبي والزمالك الألمانية (GIZ)وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.

معرض “فرصتي” فرصة حقيقية لعدد ٢٢شخص، بتوزيع ١٥ عارض مصري، و٧ من اللاجئين، لمواجهة غلاء المعيشة واتاحة الفرصة لعرض أعمالهم من المشغولات اليدوية، المأكولات، الملابس.

يكون المعرض الداعم الرابع بعد ٣ معارض على شاطىء المندرة المجاني استكمالا لمسيرة نجاح ماتم إنجازه من قبل بتنظيم "باب رزق 2" لدعم الأيدي المنتجة من ذوي الهمم على شاطىء المندرة، و "باب رزق 1" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة لكسب الرزق ومواجهه غلاء المعيشة على شاطىء السرايا العام.

مستفيدون: المعارض الداعمة تشجيع للايدي العاملة

قالت دينا سالم، من أهالي الإسكندرية إن تلك المعارض الخيرية، وفرت مساحة للاهالي وأصحاب المشروعات الصغيره لتسويق منتجاتهم والتي كانت مشكلة تؤرقهم في وصول المنتج إلى العملاء لتحقيق الربح المرجو من المشروع.

واتفق معها سامح رضا، فى أن المعارض التسويقية تتيح المساحة مجانا للأسر البسيطة فى تقديم مشروعاتها الصغيرة بسهولة دون خطوات معقدة.

وتابعت سعاد إبراهيم،: المعارض الخيرية فرصة جيدة لاستغلال شواطىء الإسكندرية ودعم الأيدي العاملة وحل مشكلاتهم التسويقية، علاوة على دعم ذوي القدرات الخاصة بتوفير معارض مخصصة لهم تدمجهم مجتمعيا وتشجع مواهبهم.