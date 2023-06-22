الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير محيط محطة "سكة حديد رمسيس"

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، في إعادة الرونق والمظهر الحضاري لهذ المكان العريق، والمساهمة في حل المشكلات المرورية التي يعانى منها، لافتا في هذا الصدد إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تراعي عمليات تنفيذ مراحل مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر، الطابع المعماري لتلك المنطقة، بحيث تتسق مع ما تتضمنه من مبان وإنشاءات.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة عددا من التصورات المقترحة لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، والمراحل المختلفة لتنفيذه، لافتا إلى ما سيتضمنه هذا المشروع من أعمال تشمل إقامة مواقف للسيارات والحافلات، وكذا أماكن للأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، فضلا عن الحدائق والمساحات الخضراء.   
 

الهيئة القومية لسكك حديد الدكتور مصطفى مدبولي الشركة العامة للصوامع والتخزين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهر المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى المظهر الحضاري

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